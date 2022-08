Nach 14 Jahren Beziehung! Lance Armstrong hat Anna Hansen geheiratet

Armstrongs Liebeserklärung: „Ohne dich nicht überlebt“

An die neue Frau an seiner Seite hatte er ebenfalls liebevolle Worte gerichtet. „Anna, du warst in den letzten 14 Jahren mein absoluter Fels in der Brandung“, begann er die Liebeserklärung und fügte hinzu: „Ich muss ganz klar sagen, dass ich ohne dich nicht überlebt hätte.“