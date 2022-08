Modeste Option für Startelf - Süle fällt weiter aus

Modeste könnte beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Spiel beim SC Freiburg direkt in der Startelf stehen.

Zugang Anthony Modeste könnte beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Spiel beim SC Freiburg direkt in der Startelf stehen. "Er ist voll im Saft. Er macht einen gesunden, sehr fitten und hungrigen Eindruck. Daher ist er eine sehr gute Option für Freitag", sagte Trainer Edin Terzic am Mittwoch.

Der 34-Jährige war am Montag vom Ligarivalen 1. FC Köln zum BVB gewechselt und soll beim Vize-Meister den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller ersetzen. "Wir haben ihn nicht geholt, damit er sein Spiel komplett umstellt. Er soll die Dinge, die er in den letzten Jahren eindrucksvoll in der Bundesliga gezeigt hat, fortführen", sagte Terzic.