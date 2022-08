Premier League: Mendy plädiert in weiterem Anklagepunkt auf "nicht schuldig"

Der 28-Jährige steht seit Mittwoch wegen angeblicher Vergewaltigung und sexueller Nötigung vor Gericht. Insgesamt muss sich Mendy in acht Fällen der Vergewaltigung, in einem Fall der sexuellen Nötigung und in einem Fall der versuchten Vergewaltigung von sieben jungen Frauen vor dem Chester Crown Court im Nordwesten Englands verantworten. (NEWS: Sex Education für England-Profis)