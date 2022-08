FC Bayern: Gute Nachrichten von Leon Goretzka

Goretzka hatte wieder Schmerzen im Knie

Goretzka verspürte in den ersten Trainingseinheiten der Vorbereitung nach SPORT1 -Informationen erneut Schmerzen im linken Knie. Das hatte ihm schon mehrere Monate zu Beginn des Jahres Probleme bereitet. Bereits in der vergangenen Saison fiel er deshalb lange aus.

Der Mittelfeldspieler will topfit für die WM sein, die nun schon am 20. November in Katar startet. (BERICHT: WM-Start wird verlegt)

Sabitzer und Gravenberch sammeln Pluspunkte

Der Österreicher Sabitzer bekam nach einer verkorksten 1. Bayern-Saison jetzt in der Vorbereitung viel Lob und stand sowohl im Supercup gegen RB Leipzig (5:3) als auch beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (6:1) in der Startelf. (BERICHT: Dieser Neuzugang beeindruckt Kimmich)

Joshua Kimmich schwärmte nach dem Sieg gegen RB auf SPORT1-Nachfrage regelrecht von Sabitzer: „Er hat sich super entwickelt. Die letzte Saison lief sehr unglücklich für ihn. In dieser Saison hat man von Anfang an gemerkt, dass er im Training hungrig ist“, berichtete Kimmich: „Er ist immer einer der Besten. Es ist nie so, dass er mal einen Tag hat, an dem er stark abfällt.“