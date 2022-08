FC Bayern: Neuer Millionen-Deal! Noch mehr Geld für Stars wie Sadio Mané

Wie SPORT1 bestätigen kann, wird der Vertrag mit Hauptsponsor Telekom verlängert. Das soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Zunächst hatte die Sport Bild darüber berichtet. (BERICHT: Bayerns Glücksfall Mané)

Für Bayern bedeutet das noch einmal einen Zuwachs an Einnahmen, denn nach den neuen Konditionen bekommt der Rekordmeister mindestens 50 Millionen Euro pro Jahr.

FC Bayern bekommt mehr Geld für Stars

Nach über 137 Millionen Euro an Transferausgaben in diesem Sommer für Stars wie Sadio Mané und Matthijs de Ligt eine gute Nachricht für den FCB und seine Fans - auch in Zukunft ist genug Geld für hochkarätige Spieler da.