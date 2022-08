UEFA-Supercup: Eintracht-Coup? Dieses Duell mit Real Madrid macht Hoffnung

Im Supercup: So will die Eintracht gegen Real angreifen

Vor dem UEFA-Supercup-Finale zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt werden Erinnerungen an ein Duell im Jahr 2008 wach. Der damalige Trainer Friedhelm Funkel erinnert sich - und beleuchtet den erstaunlichen Wandel der Eintracht.

Wer bei Eintracht Frankfurt erinnert sich nicht gerne an den 12. August 2008? Das Ergebnis - ein wenig spektakuläres 1:1 - war an dem Abend eigentlich zweitrangig, denn der Gegner im Testspiel war königlich: Real Madrid .

Es war das dritte Freundschaftsspiel seit dem legendären Finale im Europapokal der Landesmeister am 18. Mai 1960, das Real Madrid mit 7:3 vor 127.500 Zuschauern in Glasgow gegen die Hessen gewonnen hatte. Die Spanier hatten sich damit den Titel zum fünften Mal in Folge geschnappt.