Die deutsche U20-Auswahl ist mit einer deutlichen Niederlage in die Eishockey-WM in Kanada gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag Titelverteidiger USA in Edmonton 1:5 (0:2, 0:3, 1:0). Die weiteren Vorrundengegner sind Österreich, die Schweiz und Schweden.