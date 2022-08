Hertha BSC: Kevin-Prince Boateng scherzt über Kostic-Wechsel bei Eintracht Frankfurt

Boateng macht Ansage: "Muss erstmal an mir vorbei!"

Trotz des Fehlstarts von Hertha BSC bleibt Kevin-Prince Boateng positiv. In der Tatsache, dass der kommende Gegner einen Top-Spieler verloren hat, sieht der 35-Jährige einen Vorteil.

Wenn Eintracht Frankfurt am Samstag bei Hertha BSC gastiert, ist es vor allem für einen Akteur eine spezielle Partie.

Der gebürtige Berliner Kevin-Prince Boateng wird im Olympiastadion seinen Ex-Verein empfangen. „Es ist immer sehr emotional, gegen die alte Mannschaft zu spielen“, sagte der 35-Jährige in einer Medienrunde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Boateng trug in der Saison 2017/18 das Trikot der Hessen und gewann damals völlig überraschend den DFB-Pokal.

Infolge des verpatzten Saisonstarts der Berliner will Boateng an seinen ehemaligen Arbeitgeber aber keine Geschenke verteilen. Dabei könnte der Hertha zugutekommen, dass die Eintracht nach dem Abgang von Filip Kostic nun einen Leistungsträger weniger in ihren Reihen hat.