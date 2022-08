"Barca symbolisiert alles, was modernen Fußball so hässlich macht": Oranje-Legende teilt aus

Die Kritik an den hohen Transferausgaben des FC Barcelona reißt nicht ab.

„Ich kann den Slogan ‚Mehr als ein Verein‘ nicht mehr hören“, schimpfte Ex-Keeper Ronald Waterreus im Algemeen Dagblad: „Barcelona ist ein kommerzielles Monstrum, in meinen Augen symbolisiert es alles, was den modernen Fußball so hässlich macht.“