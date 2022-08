SPORT1 und MAGIC SPORTS MEDIA schließen Kooperation mit Better Collective zum Start eines neuen Sportwettenbereichs auf SPORT1.de

· Jesper Søgaard, CEO und Co-Founder von Better Collective: „SPORT1 ist eine beliebte Sportplattform in Deutschland und bei den meisten Deutschen eine bekannte Marke. Wir freuen uns auf den Start, um mit ansprechenden und spannenden Inhalten für die Bundesliga-Saison und rechtzeitig zur Fußball-WM im November bereit zu sein.“

Kopenhagen | Ismaning, 10. August 2022 – Die Sport1 GmbH und die Magic Sports Media GmbH haben eine langfristige Kooperation mit Better Collective geschlossen, der weltweit führenden Mediengruppe für Sportwetten: Die Partnerschaft umfasst die Lieferung von Inhalten, Daten und Statistiken für einen neuen Sportwetten-Bereich auf SPORT1.de, um den monatlich rund 9 Millionen Unique Usern die besten Sportwetten-Inhalte zu bieten. Better Collective hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, und ist an der Nasdaq Stockholm notiert (BETCO).