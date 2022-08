Radtour mit Jan Ullrich für 25.000 Euro offenbar bereits ausgebucht

Jan Ullrich organisiert eine mehrtägige Radtour für Sportbegeisterte. Höhepunkt der Fahrt ist der Anstieg auf den Mont Ventoux. Dafür müssen die Teilnehmer jedoch tief in die Tasche greifen.

Im September bietet Jan Ullrich in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Amateurmeister von 1994, Dirk Baldinger, seine „Jan Ullrich Re:Tour22″ an.

Und trotz des stolzen Preises von 25.000 Euro pro Teilnehmer zieht der Name Ullrich immer noch. Die Tour soll bereits ausgebucht sein.

Jan Ullrichs Absturz nach Karriere

In den Jahren nach seinem Karriereende 2007 machte der gebürtige Rostocker immer wieder mit Skandalen auf sich aufmerksam. Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca wurde er nach einem Zwischenfall 2018 auf dem Grundstück des Schauspielers Til Schweiger zwischenzeitlich verhaftet. Wenige Tage später wurde er in Frankfurt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an einer Prostituierten vorübergehend festgenommen. (BERICHT: Ullrich: Darum stürzte ich ab)