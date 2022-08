Nkunku bald zum FC Bayern? Lewandowski-Berater Zahavi macht Transfer-Andeutung

Der berüchtigte Berater Pini Zahavi will ein gutes Verhältnis zum FC Bayern. Nach Ärger bei Robert Lewandowski und David Alaba will er deswegen neue Spieler zum Rekordmeister bringen.

Jetzt will der mächtige Spieleragent, der vor Lewandowski schon David Alaba von Bayern nach Spanien transferiert hatte, aber die Wogen glätten - und macht sogar eine Transfer-Andeutung. (EXKLUSIV: Lewandowski entschuldigt sich bei Bayern-Fans)

Zahavi will Bayern „Spieler bringen“

„Ich hoffe, dass ich mit dem FC Bayern auch in Zukunft eine gute, freundschaftliche Beziehung haben kann“, betonte Zahavi in der Sport Bild und fügte an: „Ich hoffe, dass ich ihnen Spieler bringen kann – und nicht nur Spieler vom Verein wegbringen werde.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)