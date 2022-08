Bahnrad-Weltmeisterin Hinze: "Periode normalisieren"

Die Periode kann "für uns Sportlerinnen eine schwierige Phase sein. Ich habe dann Unterleibsschmerzen und gehe damit an den Start, ich will mich durchkämpfen. Danach würde ich mich gern aufs Sofa legen ? das geht aber nicht. Solche Tage sind bescheiden. Aber wir halten das aus", sagte Hinze, die bei den European Championships in München (11. bis 21. August) ihren ersten EM-Titel ins Visier nimmt.