Supercup Eintracht Frankfurt - Real Madrid: Glasner will "nächste Trophäe nach Frankfurt holen"

Im Supercup: So will die Eintracht gegen Real angreifen

Trainer Oliver Glasner zieht vor dem UEFA-Supercup Selbstvertrauen aus den Auftritten mit Eintracht Frankfurt in der Europa League. (UEFA-Supercup: Real Madrid - Eintracht Frankfurt, Mittwoch 21 Uhr im LIVETICKER)

Seine Mannschaft habe gezeigt, „dass es immer wieder eine Chance gibt“, sagte der Österreicher. In das Duell mit Champions-League-Sieger Real Madrid am Mittwochabend gehe die Eintracht „überhaupt nicht ängstlich, sondern mit großer Freude“. (NEWS: Mascarell: So schlägt Frankfurt Real)