Sadio Mané blüht auf - deswegen erobert der Bayern-Neuzugang alle Herzen

Schon jetzt Everybody‘s Darling: Sadio Mané hat die Herzen der Bayern-Fans in Windeseile erobert. Aber auch intern geht der Neuzugang mit bestem Beispiel voran.

Man hätte auch meinen können, Sadio Mané trage schon seit über zehn Jahren das Trikot des FC Bayern, als er nach der 6:1-Gala in Frankfurt plötzlich auf den Zaun am Gästeblock kletterte und mit einem Megafon in der Hand den Anheizer machte. Dabei liegt die Vertragsunterschrift des Senegalesen beim Rekordmeister keine zwei Monate zurück. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)