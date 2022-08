Ex-Frankfurter Mascarell im SPORT1-Interview: So kann die Eintracht Real Madrid im Supercup 2022 schlagen!

Mascarell schnürt seit Sommer 2021 für den spanischen Erstligisten FC Elche seine Fußballschuhe. Der gebürtige Tinerfeno wechselte 2010 in die Jugendabteilung von Real Madrid und ging 2016 zu Eintracht Frankfurt.

Nach zwei Jahren zogen die Königlichen ihre Rückkaufklausel und transferierten ihn zum FC Schalke 04. Nach insgesamt sechs Jahren im Deutschland folgte nach dem Abstieg der Gelsenkirchener die Rückkehr in die Heimat. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Vor Supercup 2022: Mascarell schwärmt über seine Zeit bei der Eintracht

Den Endspielerfolg gegen die Glasgow Rangers in Sevilla sah der Mittelfeldspieler gemeinsam mit seiner Freundin: „Wir beide haben die Eintracht bis zum Schluss unterstützt.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Mascarell erlebte zwei hochintensive Jahre bei den Frankfurtern. „Diese Zeit wird für den Rest meines Lebens in meinem Herzen bleiben“, so der Ex-Eintrachtler. Vor allem den Erfolg 2018 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München wird Mascarell nicht mehr vergessen: „Dieser Titelgewinn ist zu 100 Prozent der beste Moment in meiner Karriere.“