Barca-Flop schießt Nübel und Co. aus Champions-League-Quali

Die „Bundesliga-Filiale“ der AS Monaco wird nicht in der Champions League spielen.

Das Team aus dem Fürstentum scheiterte in der dritten Qualifikationsrunde im Topduell der dritten Runde an der PSV Eindhoven, am Dienstagabend verlor Monaco das Rückspiel in den Niederlanden mit 2:3 (2:2, 0:1) nach Verlängerung. Im Hinspiel hatte es ein 1:1 gegeben.