Champions League, Quali: Bayern-Juwel Malik Tillman schießt Glasgow Rangers weiter

Malik Tillman, ausgeliehen vom FC Bayern an die Glasgow Rangers, schießt die Schotten in die Champions-League-Playoffs. Der 20-Jährige soll nächstes Jahr zum deutschen Rekordmeister zurückkehren.

Der 20 Jahre alte Deutsch-Amerikaner, ausgeliehen vom FC Bayern an den schottischen Zweitplatzierten, traf im Qualifikations-Rückspiel in der 79. Minute zum 3:0 gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien und ebnete damit den Weg in die nächste Runde, wo es um den endgültigen Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse geht.