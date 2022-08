Formel 1: Ausstiegsklausel bei Gasly? Red Bull reagiert bei SPORT1

Die Silly Season der Formel 1 macht ihrem Namen in diesem Jahr alle Ehre. Erst gibt Sebastian Vettel seinen Abschied bekannt und setzt damit eine Spirale in Gang, die sich nun immer schneller dreht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Dann schnappt sich Fernando Alonso Vettels Aston-Martin-Cockpit. Oscar Piastri kündigt bei Alpine und heuert bei McLaren an , wo Daniel Ricciardo jetzt einen Auflösungsvertrag unterschreiben soll.

Bei Alpine steht man derweil plötzlich ohne zweiten Fahrer da. Da wiederum kommt Pierre Gasly ins Spiel. Der Franzose war zuletzt nicht immer ganz glücklich bei AlphaTauri und wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach mit Alpine (ehemals Renault) in Verbindung gebracht.

Marko bestreitet Klausel-Gerücht bei Gasly

Jetzt berichtet RacingNews365 , der 26-Jährige soll eine Ausstiegsklausel in seinem gerade erst unterschriebenen Vertrag eingebaut haben, die es ihm erlaubt, AlphaTauri für einen besser platzierten Rennstall zu verlassen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

AlphaTauri und Red Bull glauben an Gasly

Heißt also: Gasly ist kein freier Klient auf dem Fahrermarkt. Alpine muss sich außerhalb des Red-Bull-Kosmos umschauen. Da kämen aktuell beispielsweise Daniel Ricciardo oder auch Mick Schumacher infrage.

Alpine will wegen Piastri vor Gericht ziehen

Gleichzeitig will Alpine um eine Entschädigung kämpfen. Teamchef Otmar Szafnauer ist immer noch sauer über die Art und Weise, wie sein Junior Piastri zu McLaren abgedampft ist. „Ich bin seit 1989 in der Formel 1 und habe so etwas noch nie gesehen“, sagt er. „Und es geht nicht um die Formel 1, es geht um die Anständigkeit eines Menschen.“