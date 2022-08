Erst Dybala, dann Wijnaldum: AS Rom setzt im Titelkampf alles auf eine Karte

Die Roma will mit aller Macht im kommenden Titelkampf der Serie A mitmischen. Nach Paulo Dybala steht auch Georginio Wijnaldum vor einem Wechsel in die ewige Stadt. Die Eigentümer setzen alles auf eine Karte.

So kommentiert die italienische Tageszeitung La Repubblica das, was gerade bei der Roma los ist. Es geht um ungeahnte Chancen, die der Traditionsklub beim Schopfe packt, um endlich wieder im Kampf der Serie-A-Giganten mitzumischen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Den Startschuss dieser Entwicklung markierte bereits der vergangene Transfersommer, als José Mourinho an den Tiber wechselte.

Conference-League-Titel nur ein Trostpflaster

Der portugiesische Startrainer entfachte im Sommer 2021 eine Euphorie in Rom, auch wenn er in seiner ersten Saison nicht die ganz großen Sehnsüchte der Fans befriedigte.

Der Conference-Titel wirkte am Ende eher wie ein Trostpflaster, nachdem die Roma die Serie-A-Saison nur auf Platz sechs abschloss, sogar noch hinter dem verhassten Lokalrivalen Lazio.

21 Jahre ist es schon her, dass der stolze Hauptstadtklub den Scudetto zum letzten Mal gewann, damals mit Franceso Totti, Emerson und Gabriel Batistuta. Tempi passati, längst vergangene Zeiten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

Neue Herausforderung in Rom: Paulo Dybala

Titelansage von Tammy Abraham

„Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich jetzt den Scudetto gewinnen will“, sagte unlängst Stürmer Tammy Abraham, der wie Mourinho in sein zweites Roma-Jahr geht. „Wir haben ein starkes Team, einen starken Trainer und sind ein großer Klub.“

Da wurde Paulo Dybala wie ein Popstar vorgestellt: Mitten in der Stadt sammelten sich Tausende Tifosi vor dem Palazzo della Civiltà italiana und zündeten rote Pyrofackeln ab, als eine Lichtershow an der Fassade des Gebäudes startete. Am Ende bedeckte Dybalas Gesicht den gesamten Palast.