Formel 1: Hamilton lässt mit einem Geständnis aufhorchen - und sagte Tom Cruise ab

Dies verriet Hamilton dem Magazin Vanity Fair in einem Interview: „Ich finde es wirklich anstrengend. Ich versuche Dinge nicht zu machen, die mir mein Leben komplizierter machen.“

Das Gespräch fand während einer Autofahrt in der Nähe von Nizza statt. Der Brite zeigte sich vom dortigen Verkehr beeindruckt. „Schau, wir sind auf diesen Straßen hier, da kann alles passieren. Das ist gerade sehr anstrengend für mich. Diese Straßen sind verrückt. Hier passiert gerade so viel. Ich drehe gleich um.“

Hamilton dacht ans Aufhören

Hamilton enthüllte in dem Gespräch mit dem Magazin auch, dass er nicht nur privat, sondern auch beruflich fast auf sein Auto verzichtet hätte.

Das dramatische Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi, als er erst in der letzten Runde den WM-Titel an Max Verstappen verlor, brachte ihn ins Grübeln: „Ich habe ganz sicher darüber nachgedacht, ob ich überhaupt weitermachen will.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)