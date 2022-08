"Bin ein großer Spieler": Kingsley Coman erklärt Ziele mit Bayern und Mané

Coman dachte an Abschied

Kingsley Coman hat große Ziele. Der Superstar der Bayern will einer der besten Spieler überhaupt werden - und schaut dabei auch auf seinen neuen Teamkollegen Sadio Mané.

Entsprechend selbstbewusst tritt der 26-Jährige mittlerweile auch auf. „Ich denke, ich bin ein großer, großer Spieler auf meiner Position“, sagte Coman in einem Interview mit der Daily Mail , das schon vor einigen Wochen geführt wurde : „Ich spiele den Fußball, den ich mag.“

Er glaube, an dem Punkt angekommen zu sein, „an dem ich sein will. Und jetzt will ich einfach den nächsten Schritt gehen." Er sehe sich als „wirklich kompletten" Spieler, auch wenn seine Torquote manchmal noch kritisch beäugt wird.: „Wie ich immer sage: Für mich ist das Tore schießen nicht das Wichtigste und ich glaube, dass ich dem Team viel gebe."