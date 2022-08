Bundesliga: BVB-Star Frank Mill trifft das leere Tor nicht - legendärer Pfostenschuss

BVB-Star Mill erntet Hohn und Spott

Und weiter: „Dann sah ich etwas im Augenwinkel - es war Pfaff, der mit letzter Kraft zurückwetzte. Panik stieg in mir auf: Ich schoss - und traf den Pfosten. Das war der schlimmste Moment überhaupt: Zu begreifen, dass der Ball nicht im Tor lag. Die nächsten Wochen wurden richtig böse für mich. An jeder Ecke musste ich mich verarschen lassen, sogar von den Team-Kollegen.“

In der Winterpause 1986/87 macht er Urlaub in San Francisco und sieht seine Szene in China-Town auf dem Hotelzimmer im Rahmen einer „Pannen-Show“. Da denkt er sich: „Na toll, weltweit sorge ich für Lacher.“

Mill gewinnt WM-Titel und Olympia-Bronze

Als er nach der Karriere Kinder in seiner Fußball-Schule begrüßt, sagt er denen als erstes: „Jungs, ihr dürft mich alles fragen, aber nicht: Wie war das damals in München?“ Mag sein, dass sich die Kinder daran halten, andere tun es nur zu gerne nicht.

Anderen ist so etwas Ähnliches auch passiert: Klaus Allofs (1. FC Köln) etwa, auch in München, Jakub „Kuba“ Blaszczykowski in Freiburg, Edgar Prib (Greuther Fürht) in Frankfurt.