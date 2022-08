Brisanter Verbandswechsel: Zoff um Ski-Talent Colturi

Der Grund ist Lara Colturi, die Ende Mai den Verband gewechselt hat. Das Alpin-Talent entschied sich dafür, nicht mehr unter italienischer Flagge zu fahren, sondern für Albanien an den Start zu gehen.

Die 15-Jährige gilt als eine große Ski-Hoffnung, weshalb die Italiener wegen dieser Entscheidung bedient sind. So äußerte sich selbst die italienische Top-Skifahrerin Sofia Goggia dazu. In der Gazzetta dello Sport erklärte die 29-Jährige, dass sie diesen Schritt nicht verstehen könne.

Colturi ist die Tochter von Olympiasiegerin Daniela Ceccarelli. Sie hat das Skifahren im Blut und stellt bereits in ihren jungen Jahren ihr Können unter Beweis. Ein Grund für den Verbandswechsel ist das Training mit ihren Eltern.

Colturi trainiert mit ihren Eltern

So trainiert die 15-Jährige in der Elite-Skischule ihrer Eltern, dem Ceccarelli Golden Team. Dies wäre vermutlich nicht möglich gewesen, wenn sie weiterhin für Italien an den Start gegangen wäre.