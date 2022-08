Scholz schwärmt von DFB-Frauen: „Ich war tief berührt“

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die deutschen Fußballerinnen für ihre Auftritte bei der Europameisterschaft in höchsten Tönen gelobt.

Frankfurt am Main (SID) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die deutschen Fußballerinnen für ihre Auftritte bei der Europameisterschaft in höchsten Tönen gelobt. „Die Frauen haben unser Land ganz erfolgreich vertreten, ich war tief berührt“, sagte der 64-Jährige am Rande seines Besuchs auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): „Die EM hat viel Begeisterung mit sich gebracht. Deshalb bin ich ganz stolz auf die Frauen und hoffe, dass das lang nachwirken wird.“