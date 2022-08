Tay Conti und Sammy Guevara: Provokantes Wrestling-Pärchen geht den nächsten Schritt

Sammy Guevara und Tay Conti haben bei WWE-Rivale AEW in diesem Jahr für Erregung jeder Art gesorgt. Nun haben sie nach weniger als einem Jahr Beziehung geheiratet.

Ihre Beziehung sorgt in der Wrestling-Fanszene für Erregung, seit sie zu Beginn des Jahres bekannt wurde - beziehungsweise auch schon kurz davor. Nun ist das sich oft provokant und auch teils schlüpfrig inszenierende Showkampf-Paar Sammy Guevara und Tay Conti in hohem Tempo in den Hafen der Ehe gesteuert.