Barca-Hammer: Lewandowski & Co. nicht spielberechtigt! Barcelona nach gescheitertem 150-Millionen-Trick in Zwickmühle!

Der FC Barcelona darf nach aktuellem Stand seine Neuzugänge um Robert Lewandowski beim Ligaauftakt am kommenden Wochenende gegen Rayo Vallecano nicht einsetzen.

Grund dafür ist eine fehlende Registrierung der Stars bei der spanischen Liga, da die Katalanen deutlich über der seit 2013 in Spanien eingeführten Gehaltsobergrenze liegen. Dieses sogenannte Financial Fairplay richtet sich nach bestimmten Regeln, sie ist unter anderem abhängig vom gemeldeten Vereinsbudget.

Barca braucht Geld, um Lewandowski anzumelden

Bei Überschreitung der Gehaltsobergrenze sind die Vereine in ihren Möglichkeiten, neue Spieler in den Kader aufzunehmen, eingeschränkt. Sie müssen neue Geldquellen, beispielsweise durch Spielerverkäufe oder zusätzliches externes Sponsoring, schaffen, um die Gehaltsobergrenze anzuheben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Barca gibt eigene Millionen-Zahlung als Sponsoring an

Durch einen Bilanztrick wollten die Katalanen laut dem spanischen Radiosender Cope Mehreinnahmen von 150 Millionen Euro vortäuschen. Und so lief das Ganze ab:

Barca verkaufte seine Fernsehrechte nicht direkt an die globale Investmentfirma Sixth Street , sondern gründete zuerst eine Firma namens Locksley Investment, welche die Fernseheinnahmen der Katalanen hält.

Erst über Locksley wurden dann die Pakete (erst zehn Prozent, dann weitere 15 Prozent) an Sixth Street verkauft - und in der Folge vermeldete Barca insgesamt Einnahmen in Höhe von 667 Millionen Euro.