Coach-Legende Cale Gundy verkündet seinen Rücktritt wegen eines „beschämenden“ Wortes

Cale Gundy, der als Spieler und Trainer bereits seit 1990 ein Teil der Oklahoma Sooners und der dienstälteste College-Football-Coach ist, ist am Sonntagabend zurückgetreten.

Er habe vom Bildschirm des iPads eines Spielers „ein Wort laut vorgelesen, das ich unter keinen Umständen hätte aussprechen dürfen“, ließ er in einem Statement verlauten, das Gundy auf Twitter veröffentlicht hat.

„Die unglückliche Realität ist, dass jemand in meiner Position Schaden anrichten kann, ohne dies jemals beabsichtigt zu haben“, erklärte Gundy und fügte hinzu: „Unter diesen Umständen übernimmt ein Mann mit Charakter die Verantwortung. Ich übernehme die Verantwortung für diesen Fehler. Ich entschuldige mich.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Von 1990 bis 1993 spielte Gundy als Quarterback für die Sooners und stellte bis zu seinem Abschluss fast alle Schulrekorde auf. Danach kehrte er 1999 in den Trainerstab von Bob Stoops zurück und war an 14 Big-12-Titeln von Oklahoma sowie an der nationalen Meisterschaft 2000 beteiligt.