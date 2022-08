NFL: Rekord-Gehalt für Ravens-Kicker Justin Tucker

Justin Tucker hat einen neuen Vertrag unterschrieben - und was für einen!

Der 32-Jährige verlängert seinen Kontrakt bei den Baltimore Ravens bis 2027. Wie ESPN berichtet, verdient der Kicker nun pro Saison umgerechnet etwa 5,9 Millionen Euro. In der NFL kassiert auf seiner Position kein Spieler mehr.

Tucker gehört allerdings auch zu den verlässlichsten Kickern in der Liga: 99 Prozent seiner Extra-Punkt-Versuche und 91 Prozent seiner Field-Goal-Versuche verwandelt er. Das ist Bestwert in der NFL.

Tucker Kandidat für die Hall of Fame

Zusätzlich hält er den Rekord für das längste Field Goal in der NFL-Geschichte. Aus 66 Yards kickte er den Football vergangene Saison im Spiel gegen die Detroit Lions zwischen die Stangen. 66 Yards entsprechen ca. 60 Metern.

Zum Vergleich: Ein Field Goal wird in der Regel bei einer Entfernung von etwas weniger als etwa 45 Yards, heißt ca. 41 Meter, erzielt.

Tucker gilt, obwohl Kicker in der NFL nicht so hoch angesehen sind, als Kandidat für die Hall of Fame.