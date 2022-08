Kruse solidarisch mit Werder-Fans: „Absolutes Unding“

Max Kruse hat sich nach dem vieldiskutierten Einsatz der Wolfsburger Polizei mit den Fans von Werder Bremen solidarisiert. „Was die Polizei mit den Werder-Fans gemacht hat - absolutes Unding. Personalisieren, für jeden, der in Wolfsburg ankommt, wo leben wir denn?“, sagte der Profi des VfL Wolfsburg in einem Instagram-Video.

Zuvor hatte die Fanhilfe Bremen eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Vorgehens seitens der Ordnungskräfte vor der Bundesliga-Partie am Samstag (2:2) angekündigt. Nach übereinstimmenden Berichten wurden zahlreiche Anhänger der Hanseaten am Bahnhof durchsucht, auch die Personalien wurden festgestellt. Mehrere Ultra-Gruppierungen entschlossen sich daher zur vorzeitigen Rückkehr nach Bremen, was Kruse nachvollziehen kann.