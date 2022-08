Springreiter Nieberg enttäuscht über verpasste WM

Aachen-Sieger Gerrit Nieberg (Sendenhorst) war „ziemlich enttäuscht“ über die Entscheidung von Bundestrainer Otto Becker, ihn nicht für die WM der Springreiter in Herning zu nominieren. „Wir hatten vor Beginn des Jahres die WM als unser Ziel ausgegeben, haben alles mitgemacht und haben uns gezeigt“, sagte Nieberg den Westfälischen Nachrichten: „Nach dem Sieg in Aachen war die Hoffnung groß, dass es reicht. Hat es aber nicht.“

Immerhin habe sich einer seiner großen Träume mit dem Triumph in der Aachener Soers erfüllt. "Der von einem Start für Deutschland bei einem Championat noch nicht", sagte Nieberg. Der Bundestrainer habe ihn angerufen und ihm erklärt, dass es eine schwierige Entscheidung war: "Wir nehmen sie so hin und bleiben weiter dran."

Die deutsche WM-Equipe in Herning bilden Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria, der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit Stargold, Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator und Jana Wargers (Hamburg) mit Limbridge. Das Reservepaar sind Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) und Messi. Ebenfalls nicht dabei ist unter anderem Olympiastarter Daniel Deußer (Wiesbaden) mit Killer Queen, Vierter im Großen Preis von Aachen.