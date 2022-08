Kostic-Transfer zu Juve noch heute fix? Eintracht-Frankfurt-Star nicht im Kader gegen Real Madrid

Der Transfer von Filip Kostic zu Juventus Turin ist in den letzten Zügen. Juve ist nach SPORT1-Informationen sehr zuversichtlich - Eintracht Frankfurt nimmt den Serben nicht mit zum Kracher gegen Real Madrid.

Nach SPORT1 -Informationen glauben die Bosse bei der Alten Dame, dass der Deal noch am Dienstag finalisiert werden kann. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Kostic gegen Real nicht im Kader

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche erklärte am Dienstag: „Aktuell sind wir in aussichtsreichen Gesprächen mit einem anderen Verein und es zeichnet sich eine Lösung ab.“ Man habe sich „auch auf Wunsch des möglichen neuen Klubs dazu entschieden, das Spiel gegen Real Madrid ohne Filip zu bestreiten“.

Das bekommt Eintracht Frankfurt für Kostic

Wie SPORT1 weiß, wollte die SGE eigentlich 20 Millionen für Kostic, kam Juve nun aber entgegen. Das finale Paket bewegt sich in der Region von 15 Mio. fixer Ablöse plus 2-3 Mio. an Boni, die noch hinzukommen können. NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)