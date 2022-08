Bundesliga: RB Leipzig holt nächsten Stürmer - Benjamin Sesko kommt mit Verzögerung

Das Sturmjuwel kommt vom FC Red Bull Salzburg in die Bundesliga und erhält dort ab 2023 einen Fünfjahresvertrag bis 2028. Zunächst wird er aber noch ein weiteres Jahr für seinen aktuellen Klub in Österreich spielen.

Der 19-Järhrige war zuletzt mit Top-Klubs wie Manchester United, Manchester City und FC Chelsea in Verbindung gebracht worden. Doch der Slowene, der auch schon für den FC Liefering auflief, bleibt dem RB-Kosmos erhalten.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich 2023 den Schritt zu RB Leipzig gehen kann und der Wechsel schon jetzt fixiert wurde“, sagte Sesko in einer Mitteilung der Leipziger. „Hier wurde in wenigen Jahren eine besondere Erfolgsgeschichte geschrieben - und diese möchte ich künftig mitgestalten.“

Nach Sesko ist vor Werner

In der vergangenen Spielzeit gelangen Sesko im Oberhaus für den Serienmeister Salzburg in 37 Pflichtspielen elf Treffer (sechs Assists). Im Juni 2021 gab er zudem sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, dort kam er seitdem auf 13 Einsätze (zwei Tore).