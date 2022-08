Kanu-EM: Brendel peilt drei Medaillen an

Anzeige

Sebastian Brendel mit großen Zielen © AFP/SID/JEFF PACHOUD

Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel visiert nach seinem kompletten WM-Medaillensatz auch bei der Heim-EM mehrere Podest-Platzierungen an. „Ziel ist es, in jeder Disziplin eine Medaille zu holen“, sagte der 34-Jährige im SID-Interview. Bei den Titelkämpfen auf der Olympia-Regatta-Anlage in München (18. bis 21. August) startet Brendel im Canadier-Zweier mit Tim Hecker über 500 und 1000 m sowie im Einer über 5000 m.

Sollte er wenige Tage nach dem Sieg im C2 über 1000 m in Halifax (Kanada), seinem insgesamt 13. WM-Triumph, auch über eine der Strecken in München einmal Gold gewinnen, wäre Brendel auch 13-maliger Europameister. "Wir nehmen den Schwung mit und wollen noch einmal abliefern, bevor das Saisonende absehbar ist", sagte er: "Wir sind auf dem richtigen Weg."

Anstelle der 1000 m ist bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 die halbe Distanz Teil des Programms. Über diese Strecke war das Duo Brendel/Hecker in Kanada nur auf Rang vier gelandet. "Der Fokus liegt auf den 500 m", sagte Brendel: "Wir haben uns auch da gut präsentiert. Aber das Feld ist sehr eng, sodass man an einem schlechten Tag schnell hinten landet kann."