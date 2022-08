FC Barcelona schuldet Gerard Piqué wohl Mega-Summe - Hindernis für Lewandowski?

Der FC Barcelona schuldet Gerard Piqué offenbar eine gigantische Summe. Die ist mitverantwortlich dafür, dass der Klub Robert Lewandowski und Co. noch nicht bei La Liga registrieren kann.

Der FC Barcelona muss seinem Abwehrspieler Gerard Piqué in der anstehenden Saison offenbar einen Betrag in Höhe von 52 Millionen Euro überweisen.

Das geht aus einem Bericht der katalanischen Tageszeitung ARA hervor. Demnach schuldet der spanische Top-Klub seinem langjährigen Abwehrchef die beachtliche Summe, weil sich dieser in der Vergangenheit mehrfach zu Gehaltsaufschüben bereit erklärt hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Verhindern die Piqué-Millionen die Lewandowski-Registrierung?

Insgesamt soll Piqué zwischenzeitlich auf mehr als 70 Prozent seiner Gehaltszahlungen verzichtet haben, heißt es in dem Bericht. Doch nun müssten die angesprochen 52 Millionen Euro eigentlich fließen. Piqués Vertrag bei Barca läuft noch bis 2024. Spätestens dann gibt es keinen Aufschub mehr.

Nicht zum ersten Mal hört man von hohen Summen, die Barcelonas Spielern noch zustehen, obwohl sie eigentlich schon gezahlt sein müssten. So hat beispielsweise der Mittelfeldspieler Frenkie die Jong noch einen Anspruch auf rund 20 Millionen Euro, schreiben diverse englische Medien seit Wochen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Auch als Superstar Lionel Messi den Klub im Vorjahr verließ, war die Rede von ausstehenden Gehältern. Im Fall Piqué soll es in der vergangenen Woche zu einem Treffen der Barca-Bosse mit dessen Berater Arturo Canales gekommen sein. Wohl in der Hoffnung, einen weiteren Aufschub oder gar einen Verzicht zu erwirken. Wie Mundo Deportivo am Dienstag berichtet, soll Piqué sich gesprächsbereit gezeigt haben.