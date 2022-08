RB Leipzig "wochenlang" ohne Klostermann

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss nach eigenen Angaben "wochenlang" auf Nationalspieler Lukas Klostermann (26) verzichten. Wie der DFB-Pokal-Sieger am Dienstag mitteilte, habe sich der Abwehrspieler in der Auswärtspartie beim VfB Stuttgart (1:1) am Sonntag "eine Verletzung des linken Syndesmosebandes zugezogen". Nach dem Remis zum Liga-Auftakt empfangen die Leipziger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den 1. FC Köln.