Alpine-Boss legt im Piastri-Zoff nach: "Hätte mehr Loyalität erwartet"

Nach seiner unerwarteten Absage an Alpine setzte es harte Kritik von seinem Noch-Teamchef Otmar Szafnauer.

Im Interview mit der spanischen Zeitung El Confidencial sagte dieser: „Ich hätte von Piastri mehr Loyalität erwartet. Er sollte mehr Respekt dem Team gegenüber zeigen, das sich um ihn gekümmert hat, das ihn in die Weltmeisterschaft gebracht hat und das ihn vor allem im letzten Jahr in ein Formel-1-Auto gesetzt hat, um ihn vorzubereiten und ihn mit den Strecken vertraut zu machen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Das Team habe „Millionen und Abermillionen von Euro“ in den Nachwuchsfahrer investiert - diese Investition bleibt für das Team nun ohne Ertrag. Entsprechend sauer ist Szafnauer. „Ich bin seit 1989 in der Formel 1 und habe so etwas noch nie gesehen. Und es geht nicht um die Formel 1, es geht um die Anständigkeit eines Menschen“, meinte er.