Premier League: Lange Pause! Klopp muss auf verletzten Liverpool-Star Thiago verzichten

Klopp: „Transfer muss auch auf lange Sicht Sinn machen“

Ein Ersatz per Transfer ist für Klopp trotzdem kein Thema, wie er auf der Pressekonferenz im Nachgang des Fulham-Spiels erläuterte: „Ein Transfer muss jetzt und auf lange Sicht Sinn machen. Wir haben acht Mittelfeldspieler. Wir haben immer noch genug Mittelfeldspieler. Es ist nicht so, dass es uns an Mittelfeldspielern mangelt, nur sind einige von ihnen verletzt.“

Thiago hat in Liverpool in Vergangenheit bereits mehrere Ausfälle wegen Verletzungen oder Krankheit hinnehmen müssen. In den vergangenen beiden Spielzeiten verpasste er deswegen bereits 23 Spiele in der Premier-League und acht Champions-League-Partien.