WWE RAW: Triple H zieht das nächste Überraschungs-Comeback aus dem Ärmel

Am Ende des Matches von AJ Styles bei WWE RAW war Dexter Lumis im Publikum zu sehen © WWE

Am Ende der TV-Show Monday Night RAW inszenierte Triple H in geschickt beiläufiger Weise die Rückkehr eines weiteren alten Zöglings, der unter seinem Schwiegervater durchgefallen und entlassen worden war. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Verhüllte Figur im WWE-Publikum abgeführt

Rund um den Hauptkampf der Sendung zwischen den ehemaligen WWE-Champions AJ Styles und The Miz brach im Hintergrund plötzlich beiläufig hektische Aktivität aus: In einem Backstage-Segment mit Alexa Bliss, Asuka und der neuen Gruppierung um Bayley war zu sehen, wie Securitys an den Frauen vorbeistürmten.