Borger: European Championships sind „Testballon“ für Olympia

Für Beachvolleyballerin Karla Borger, zugleich Präsidentin von Athleten Deutschland, sind die am Donnerstag beginnenden European Championships in München ein „kleiner Testballon“ für die Stimmung in der Bevölkerung bezüglich einer neuerlichen Olympia-Bewerbung.