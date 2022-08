Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp heiß auf Supercup-Duell mit Real Madrid

In Traumvilla: So freizügig präsentiert sich Trapps Verlobte

„Wenn man sich mit einer Mannschaft messen kann, die 14-mal die Champions League gewonnen hat, ist das das Höchste, was man erreichen kann“, sagte der 32-Jährige im Interview mit uefa.com.

Er freue sich „riesig über die Chance, gegen eine solche Mannschaft spielen zu können“, sagte Trapp, der am Mittwoch (21.00 Uhr) in Helsinki mit der Eintracht auf die Königlichen um den ehemaligen Nationalspieler Toni Kroos trifft: „So früh in der Saison die Möglichkeit auf einen Titel gegen ein solch renommiertes Team zu haben - besser geht es nicht.“