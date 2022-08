Immer noch kein Abnehmer für BVB-Star: Will Akanji zu viel Kohle?

Was passiert mit Manuel Akanji?

Diese Frage stellen sich viele BVB-Fans, aber wohl auch der Verteidiger selbst. Der 26 Jahre alte Schweizer, der ein Angebot von Borussia Dortmund zur Vertragsverlängerung abgelehnt hat und den Verein in diesem Sommer verlassen will, hat noch immer keinen neuen Klub gefunden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Akanji nicht mehr im Kader

Die Absprache zwischen Akanji und Trainer Edin Terzic ist klar: Weil der Defensiv-Star vor Monaten schon seinen Wechselwunsch geäußert hat und der Abwehr-Umbruch anhand der Verpflichtungen von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck eingeleitet wurde, gehört Akanji fortan nicht mehr dem Spieltagskader an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Es sei wichtig, hatte Terzic vor wenigen Tagen gesagt, „dass wir die Jungs einsetzen, die in der kommenden Saison definitiv bei uns spielen werden. Manuel hat sich hier nichts zu Schulden kommen lassen. Wir gehen mit der Situation sehr professionell um.“

In einer neuen Ausgabe des SPORT1 -Podcast „ Die Dortmund-Woche “ (erscheint Dienstagvormittag) sprechen die BVB-Reporter Patrick Berger und Oliver Müller über die verzwickte Akanji-Situation. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass der 41-malige Nationalspieler ganz einfach einen neuen Klub finden würde.

Er selbst träumt von einem Wechsel auf die Insel, am liebsten zu Manchester United und Ex-BVB-Kumpel Jadon Sancho. Die „Red Devils“ haben auf der Position aber keinen Bedarf und mit Raphael Varane, Harry Maguire, Lisandro Martinez und Victor Lindelöf vier Star-Innenverteidiger im Kader.

Damit hat Akanji Vereine abgeschreckt

Akanji hat noch immer keinen neuen Verein gefunden. Will er etwa zu viel Kohle verdienen? „Wir haben aus mehreren Quellen gehört, dass Manuel Akanji sehr hohe Gehaltsforderungen hat und Vereine damit abgeschreckt hat“, sagt Berger. „Juventus Turin war interessiert, er wollte aber ein Gehalt von rund 13 Millionen Euro haben. Das schreckt – gerade in der aktuellen Zeit – einige Klubs ab. Das führt dazu, dass auch ein guter Spieler vom Format Akanji es aktuell bei der Suche schwer hat.“

Er müsse von seinen Gehaltswünschen ein wenig runterkommen, meint Berger, dann könne es in eine Richtung gehen und sich eine Lücke öffnen. Bis zum 1. September - so lange ist das Transferfenster noch geöffnet - wird sich laut Berger im Falle Akanji noch was tun.