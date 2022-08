Lewandowski entschuldigt sich bei Bayern-Fans und reagiert auf Sticheleien

Der Stürmer, der mit Äußerungen wie „ Ich möchte den FC Bayern für mehr Emotionen in meinem Leben verlassen“ für Aufsehen gesorgt hat, kann den Frust der Anhänger der Münchner nachvollziehen: „Ich weiß, dass das vielen Fans wehgetan hat. Ich kann sie verstehen und mich dafür jetzt nur entschuldigen.“

Im exklusiven SPORT1-Interview erklärte der Pole, dass er mit dieser Aussage nur seinen Wunsch nach einer Veränderung verdeutlichen wollte: „Für mich war es in diesem Moment wichtig und notwendig, klarzumachen, dass ich bereit für eine Veränderung bin. Am Ende sind wir alle nur Menschen, oder? Nach zwölf Jahren in Deutschland stand für mich fest: Ich bin hier fertig. Das wollte ich verdeutlichen.“