Hasan Salihamidzic hinterfragt Transfer von Timo Werner zu RB Leipzig

„Er hat natürlich seine Stärken. Er braucht Raum, er hat einen guten Abschluss. Die Frage ist, wie RB Leipzig spielen will“, erklärte der Sportvorstand des FC Bayern München am Sonntagabend in der Sendung Sky90 . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Werner wechselte im Sommer 2020 zum FC Chelsea, konnte dort aber nie einen Stammplatz erobern. Vor allem die fehlende Spielzeit dürfte ein Beweggrund für einen Transfer sein. Am Montag kam der Stürmer in Leipzig an, nach SPORT1-Informationen wird Werner am Dienstag den Medizincheck absolvieren.