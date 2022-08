Mega-Ecken-Fail von Paulo Dybala sorgt auf Twitter für Spott

Die AS Rom hat ihr letztes Testspiel vor dem Auftakt in die neue Serie-A-Saison mit 5:0 gegen Shakhtar Donetsk gewonnen. Dementsprechend selbstbewusst kann das Team von José Mourinho der ersten Partie am Sonntag gegen US Salernitana (ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) entgegensehen.