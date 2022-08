Bundesliga: Nico Schlotterbeck schlägt sofort ein beim BVB

Es ertönte der Schlusspfiff in Dortmund und BVB-Neuzugang Nico Schlotterbeck fiel mit einem breiten Lächeln im Gesicht seinem Torwart Gregor Kobel in die Arme.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich Leverkusens Fußballlehrer Gerardo Seoane von der Leistung seiner Mannschaft und bemängelte die Griffigkeit sowie Aggressivität. In der ersten Hälfte kontrollierten die Schwarz-Gelben weitestgehend das Spielgeschehen. Schlotterbeck sammelte mehrmals Szenenapplaus für seinen Einsatz und mutige Grätschen, dank denen Schlussmann Kobel nur selten eingreifen musste. In den entscheidenden Momenten war der Schweizer allerdings hellwach und glänzte mit überragenden Reflexen.

Schlotterbeck mit Bestwerten – Dortmund wieder zu null

Besonders über die weiße Weste der Dortmunder hat sich Schlotterbeck gefreut: „Ich bin zufrieden, da wir gewonnen haben und zu null gespielt haben. Als Innenverteidiger willst du das“, erklärte der Bruder von Freiburg-Profi Keven bei Sky. Damit erreichten die Borussen nach dem 3:0 im DFB-Pokal gegen 1860 München nochmal etwas, das in der abgelaufenen Spielzeit eher eine Seltenheit war. „Die häufigste Frage, wo es darum ging, welche Dinge wir verbessern wollen in der kommenden Saison, war meistens gezielt auf die Anzahl der Gegentore“, verriet BVB-Trainer Terzic. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ausgerenkte Schulter? „Ich bin Innenverteidiger“

Diesmal kam es jedoch anders, denn der 22 Jahre alte Abwehrspieler verschwand zwar für zwei Minuten in den Katakomben, Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun konnte jedoch die Schulter wieder einrenken, sodass sich der DFB-Star am Spielfeldrand zur Rückkehr bereit meldete.

Nachwuchstalent Jamie Bynoe-Gittens schaffte es am Samstag hingegen nicht in den Kader, weil er im Training eben diese Spielhärte des viermaligen Nationalspielers erfahren musste. Der Engländer zog sich beim Zusammenprall mit seinem Teamkollegen eine Beckenprellung zu, gab der BVB-Coach nach der Partie bekannt.

Auf dem Weg zum Publikumsliebling

Am kommenden Freitag ist Schlotterbeck an alter Wirkungsstätte zu Gast. Der BVB tritt beim SC Freiburg an – wahrscheinlich noch ohne Süle, der ein Comeback am dritten Spieltag gegen Bremen anstrebt.