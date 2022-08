NBA-Hammer! Durant wohl mit neuer Forderung

Er ging wohl sogar noch einen Schritt weiter und forderte demnach Tsai auf, sich zwischen ihm und General Manager Sean Marks und Head Coach Steve Nash zu entscheiden. Diese Forderung soll er dem Besitzer am vergangenen Samstag in London genannt haben, da er kein Vertrauen in die aktuelle Philosophie der Franchise habe.

Nets blocken alle Angebote für Durant ab

Die Chancen auf einen Trade von Durant sind derzeit eher gering. So wollen die Verantwortlichen laut The Athletic dem Team, das Durant haben will, jeden wichtigen Spieler oder Draft-Pick wegnehmen, das es besitze. Diese Strategie hat wohl viele Franchises in der NBA abgeschreckt.