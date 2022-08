La Liga: Vom FC Bayern zu Barca statt Real? Lewandowski klärt auf

Lange Zeit galt Real Madrid als Robert Lewandowskis Traumverein in Spanien. Nun erklärt er, warum er jetzt ausgerechnet zum Erzrivalen gewechselt ist.

„Die Gedanken und Wünsche eines Menschen können sich in so einer Zeitspanne auch ändern. Mit Real Madrid gab es früher mal Gespräche, aber daraus ist nichts geworden“, sagte der Torjäger.

Der Pole hat schon früher keinen Hehl daraus gemacht, irgendwann gerne in Spanien auflaufen zu wollen: „Ich wollte immer in La Liga spielen, das stand für mich fest.“ Dabei galt Real Madrid lange Zeit als sein Traumverein in Spanien, weshalb Lewandowskis Ex-Berater Maik Barthel, zu dem der Pole selbst seit fast fünf Jahren kein Kontakt mehr hat, gegen dessen Wechsel zum FC Barcelona gestichelt hatte.