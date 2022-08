Große Emotionen bei Franck Ribéry nach Pleite gegen Parma

In der ersten Runde der Coppa Italia erlebte Franck Ribéry am Sonntag einen gebrauchten Tag. Mit 0:2 verlor sein Team US Salernitana gegen den Zweitligisten Parma Calcio. Damit ist der Pokalwettbewerb für das Team aus Kampanien nach der Niederlage im ersten Pflichtspiel schon wieder beendet. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse im Coppa Italia)

„Eines meiner größten Gefühle gestern. Ich hatte meine Mutter seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen“, beschrieb er die Situation und fügte hinzu: „Diejenige, die gelitten hat, um mich zu dem zu machen, was ich heute bin, die einzige, die ihr Glück und ihr Leben für mich opfert, diejenige, die mich am meisten auf dieser Erde liebt.“

Ribéry mit Ratschlag an seine Fans

Zum Abschluss drückte er noch seine Liebe zu seiner Mutter aus und schrieb, dass er bei all seinen Erfolgen in erster Linie „immer der Sohn meiner lieben Mutter und ihr größter Fan sein“ werde.

Nach dem Pokalaus steht für Salernitana am kommenden Wochenende der Liga-Auftakt auf dem Programm. Am ersten Spieltag der Serie A geht es für Ribéry und Co. am Sonntag im eigenen Stadion gegen AS Rom (ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).