Formel 1: Mercedes-Boss Toto Wolff lässt aufhorchen

Mercedes will Ferrari angreifen

Trotzdem sieht der Wiener sogar das positiv: „Jene Tage, an welchen wir verlieren, sind die lehrreichsten. Die harten Lektionen, die wir in den vergangenen Monaten machen mussten, werden uns auf Jahre hinaus nützlich sein.“

Dazu zähle auch die Erkenntnis, manchmal besser zu improvisieren, als sich im Datenwust zu verzetteln. „In dieser Saison haben wir unkonventionelle Dinge getan“, verrät der Österreicher. „Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer sehr klugen Dame aus dem Aerodynamik-Team. Und sie sagte: ‚Wenn Sie mir vergangenes Jahr gesagt hätten, dass wir einen Unterboden an das Auto bringen, den wir nicht im Windkanal getestet haben, hätte ich gesagt, dass wir das niemals tun würden.‘ Aber wir haben es getan, und jeder war stolz auf die Ergebnisse.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

In neun von 13 Rennen stand so mindestens ein Mercedes-Fahrer auf dem Podium. In Ungarn raste George Russell zuletzt auf die Pole-Position. In der WM liegt das Team mit Sitz in Brackley derzeit auf Rang drei. Auf Red Bull fehlen bereits 127 Zähler. Ferrari ist mit nur 30 Punkten Vorsprung auf Mercedes aber noch in Schlagdistanz.